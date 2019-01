'Complot tegen gevallen Nissan-topman Ghosn'

Tokio - De gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn is slachtoffer van een complot tegen hem. Dat schrijft de Japanse zakenkrant Nikkei, die een interview met hem had. Het is de eerste keer dat Ghosn, die tevens de leiding had over Renault en een hele dikke vinger in de pap had bij de samenwerking tussen automakers Renault, Nissan en Mitsubishi, spreekt over de beschuldigingen waarvoor hij al maanden in de gevangenis zit.