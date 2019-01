Matig enthousiasme voor nieuwe betaaldiensten

Dat blijkt uit onderzoek van ING onder ruim 1500 Nederlanders. Een kleine helft, 46%, verwacht een of meerdere nieuwe toepassingen te gaan gebruikten. Onder jongeren (18-34 jaar) is wel bijna twee derde enthousiast.

PSD2 maakt het mogelijk voor andere partijen dan banken (zoals appmakers) om toegang te hebben tot bankgegevens. Dit kan echter alleen als je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Het biedt verschillende mogelijkheden. Vooral wie bij meerdere banken een rekening heeft, profiteert daarvan.

Besparingen

Vanuit één omgeving betalen met meerdere rekeningen lijkt 29% wel wat. Rekeningen van verschillende banken in één overzicht zien spreekt 28% aan. Een op de vier zou een app die mogelijke besparingen signaleert gebruiken, een evengroot deel wil wel een huishoudboekje-app. Een op de vijf zou aankopen willen doen bij buitenlandse webshops zonder creditcard.

De mogelijkheid om betalingen te laten uitvoeren door andere partijen, spreekt slechts 12% aan. Ook zijn Nederlanders niet happig op de mogelijkheid om techbedrijven als Facebook of webshops toegang te geven tot betaalgegevens. De eigen bank of andere banken vertrouwen we meer.