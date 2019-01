Corendon vervoert Boeing 747 over snelweg A9

Corendon geeft de Jumbo, die dertig jaar in dienst was bij KLM, een plaats in de tuin van zijn hotel in het voormalige hoofdkantoor van Sony.

Wat de precieze plannen met het toestel zijn, mogelijk een restaurant of hotel, houdt de reisorganisatie nog even geheim. De afgelopen weken is het in Rome in de kleuren van Corendon gespoten, meldt het bedrijf woensdag.

Voor het vervoer is transportbedrijf Mammoet ingehuurd. Dat zal het 150.000 kilo wegende vliegtuig vanaf dinsdagavond 5 februari in vijf dagen van het vliegveld naar het hotel vervoeren. Het komt daarvoor te staan op een zelfrijdende trailer. Onderweg moet de Jumbo zeventien sloten, de snelweg en een provinciale weg over.

Het Corendon Hotel opende vorig jaar zijn deuren en telt 680 kamers, waarmee het een van de grootste in Europa is.

De Boeing 747-400, genaamd City of Bangkok, maakte afgelopen november zijn laatste retourvlucht als lijndienst met bestemming Los Angeles. Het had bijna dertig jaar dienst gedaan en miljoenen passagiers vervoerd. In totaal heeft het toestel bijna 16 jaar in de lucht doorgebracht en ruim 18.000 starts en landingen gemaakt.