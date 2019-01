Column: Ontspoort de Brexit-trein nu echt?

Na een serie pijnlijke nederlagen, heeft May dinsdagavond eindelijk een kleine zege geboekt op weg naar Brexit. Met een bescheiden meerderheid van 16 stemmen heeft het Lagerhuis een voorstel gesteund dat de weg voor haar opent om alternatieve afspraken te maken over de Ierse grenskwestie. Met name bij coalitiepartner DUP en bij voorstanders van een harde Brexit binnen haar Conservatieve partij is er veel weerstand tegen de huidige oplossing. Daarbij blijft de grens van Noord-Ierland open voor verkeer van mensen en goederen. Een achtervangnet in de Ierse Zee snijdt het land dan in zekere zin in tweeën.

Overwinning zonder glans

Het is maar de vraag of May blij moet zijn met de overwinning. Ze moet nu opnieuw in de slag met Europese onderhandelaars om het bestaande akkoord aan te passen. Zowel Donald Tusk – voorzitter van de Europese Raad – als de Franse president Emmanuel Macron hebben dinsdag al benadrukt dat Groot-Brittannië het moet doen met het akkoord zoals het er nu ligt. Die afspraken werden twee weken geleden nog volledig weggestemd in het Lagerhuis: 432 tegen 202. Tusk voegde aan zijn weigering om opnieuw te onderhandelen overigens wel toe dat de EU openstaat voor een uitstel van de Brexit. Volgens planning vindt die op 29 maart al plaats.

Geen uitstel voor Brexit

May wil echter niets weten van vertraging. Daarin wordt ze deels gesteund door het Lagerhuis. In een andere stemronde werd een amendement dat het parlement de mogelijkheid gaf om de Brexit uit te stellen met een kleine minderheid weggestemd (321 tegen 298). In zekere zin heeft May dus nog de vrije hand om een op zoek te gaan naar een oplossing. Toch voelt ze daarbij wel enige druk van haar eigen parlement. Een voorstel dat de regering oproept om niet zonder akkoord uit de EU te stappen – het zogeheten Spelman-amendement – werd door meer dan de helft van de parlementariërs gesteund.

Valutamarkt weet het antwoord

De grote vraag is of May nu sterk genoeg staat om de EU te verleiden tot nieuwe onderhandelingen. De valutamarkt lijkt het antwoord al te weten. Het Britse pond is dinsdagmiddag en -avond met 1% gedaald ten opzichte van de euro naarmate het zich duidelijker liet uittekenen dat het vooralsnog niet tot een uitstel van Brexit komt. Dat de munt niet in een vrije val komt, is te danken aan de belofte van May dat ze niet zonder akkoord Europa de rug toekeert. De tijd begint nu echter wel te dringen. Het is dan ook zaak dat ze een slimmer plan bedenkt dan bij de EU op een dichte deur te kloppen.

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.