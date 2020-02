Uber-rivaal Lyft voorziet minder sterke groei

Afgelopen kwartaal dikten de opbrengsten op jaarbasis nog met 52 procent aan. Maar voor het eerste kwartaal van dit jaar is de verwachte groei minder spectaculair. Lyft rekent op een omzet van bijna 1,1 miljard dollar. Wat meespeelt is dat het aantal gebruikers van Lyft in de tweede helft van vorig jaar slechts met 2,5 procent is gegroeid, waar in de eerste helft van vorig jaar nog sprake was van een plus van meer dan 6 procent.

Lyft wist zijn nettoverlies overigens wel terug te brengen. Maar op zwarte cijfers rekent het bedrijf voorlopig nog niet. Aan een eerdere prognose om op aangepaste basis winstgevend te zijn aan het einde van 2021, werd niet getornd. In de zogeheten nabeurshandel in New York ging het aandeel duidelijk omlaag.