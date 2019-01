'Sterke kasstroom voor Takeaway verwacht'

Volgens de marktvorsers is Takeaway, in Nederland bekend van Thuisbezorgd.nl, in staat hard te groeien zonder dat daar grote investeringen voor nodig zijn. De operationele winstmarges op de Nederlandse en Duitse markt zouden op termijn kunnen uitkomen op 50 tot 55 procent. De combinatie van weinig kapitaaluitgaven en hoge winstmarges zorgt volgens Bank Degroof Petercam voor ,,fantastische kasstroomgeneratie''.

Bank Degroof Petercam hanteert een koersdoel van 74 euro voor Takeaway. Het aandeel stond woensdagochtend omstreeks 10.40 uur 0,5 procent lager op 54,80 euro.