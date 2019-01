YoungCapital groeit naar bijna half miljard

De omzettoename is opmerkelijk, omdat de groei in de uitzendbranche als geheel bijna tot stilstand is gekomen. Begin 2018 nam de omzet volgens branchevereniging ABU nog met 11,3% toe, aan het eind van het jaar was dat teruggelopen tot 1,2%.

YoungCapital groeit wel iets minder hard dan de afgelopen jaren, toen er twee keer op rij 60% aan de omzet werd toegevoegd. Dit jaar wil de uitzender €100 miljoen extra omzetten, oftewel 21,5%.

De uitzender zegt de groei vooral te danken aan de zelf opgezette hbo-opleiding en traineeships voor onder meer ict’ers. Ook groeit het bedrijf hard in Duitsland. Door de omzettoename nadert YoungCapital, waar de drie oprichters nog altijd de aandeelhouders zijn, de top vijf van de sector, met bedrijven als Randstad, USG, Manpower en Adecco.