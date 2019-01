Van jongs af aan werd meegewerkt. Richard: „Eerst kleine klusjes zoals de boel aanvegen, maar vanaf een jaar of 15 konden we volledig meedraaien.”

Compromis

De familie Zuidgeest komt oorspronkelijk uit het Westland waar vader Frans zich bezighield met de export van planten naar Duitsland. „Hij wilde zich in Duitsland vestigen, maar onze moeder wilde in Nederland blijven. Nijmegen was een compromis.”

Lindsey wist al snel dat ze in de zaak wilde stappen. Richard ging na een studie communicatiewetenschappen als communicatieadviseur aan de slag. „Toen onze moeder ziek werd, werd ik gevraagd bij te springen en merkte weer hoe leuk het is om er rond te lopen. Na haar overlijden besloot ik te blijven.”

Volwaardiger

Sinds broer en zus samen de zaak runnen, hebben ze een aantal wijzigingen doorgevoerd. „Maar niet te veel, want dat schrikt klanten af”, lacht Richard. „Het tuincentrum is volwaardiger geworden met producten als voedingstoffen en tuingereedschap. Ook is de oppervlakte met planten uitgebreid.”

Vijf jaar geleden werd de bloemenwinkel afgebroken en nieuw opgebouwd. „Na twee jaar was het al te klein en moesten we uitbreiden. Naast tuincentrum blijven we ook het vertrouwde adres voor een bosje bloemen, rouwstukken en bruidsboeketten.”