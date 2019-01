Automatisch meterstanden aflezen

De slimme software van Victor Westerwoudt en Noëlle Fischer voorkomt fouten. Ⓒ FOTO ROEL DIJKSTRA

Rotterdam - Het doorgeven van de juiste meterstanden is vaak niet zo eenvoudig als het lijkt. Bij het overtikken van de cijfers is een fout zo gemaakt. Ook gebeurt het dat de stand van de gasmeter in plaats van de watermeter wordt doorgegeven. Of de meter hangt op zo’n onmogelijke plek dat het aflezen niet lukt. De oplossing is nabij.