'Air France stopt met merk HOP!'

Het aparte merk voor korte vluchten is de onlangs aangetreden topman Ben Smith van Air France-KLM al langer een doorn in het oog, schrijft de krant. Volgens hem zaait de naam verwarring onder passagiers die van Air France moeten overstappen op een vliegtuig van HOP!. Die vlieger werd zes jaar geleden opgericht om drie andere dochters van Air France in onder te brengen.

Smith snoeit sowieso in de verschillende merken van Air France-KLM. De luchtvaartcombinatie maakte eerder deze maand bekend dat het einde oefening is voor prijsvechter Joon, die dit jaar opgaat in Air France. Het laten voortbestaan van Joon zou de kracht van het merk Air France te veel verzwakken.

Het aandeel Air France-KLM stond woensdag omstreeks 12.25 uur 0,5 procent hoger op 11,25 euro.