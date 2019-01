’Chinese economie trekt in tweede kwartaal weer aan’

De Chinese economie kreeg vorig jaar te maken met tegenwind vanwege de voortslepende handelsspanningen tussen Amerika en China. Lueth gaat er van uit dat er een verbetering van het economische klimaat in China zal komen na het eerste kwartaal doordat de kredietgroei in het Aziatische land die het laagste punt heeft bereikt in de komende maanden een versnelling zal laten zien.

In de voorspelling over de aantrekkende Chinese groei houdt Lueth er rekening mee dat banken hetzelfde aantal nieuwe leningen gaan verstrekken als in 2018 en bedrijven hetzelfde bedrag aan obligaties gaan uitgeven. Daarnaast gaat hij er van uit dat de voorraad schaduwkredieten constant blijft.

De verruimende stimuleringsmaatregelen die de Chinese overheid eind vorig jaar nam, zoals belastingverlagingen zijn eveneens significant om de teruggang van de economie een halt toe te roepen, benadrukt Lueth.