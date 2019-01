Wisselkoersen drukken op kwartaalomzet Axalta

De opbrengsten van de onderneming bedroegen bijna 1,2 miljard dollar. Dat is 0,6 procent minder dan een jaar eerder. Bij constante wisselkoersen groeiden de opbrengsten met 2,7 procent, waarbij hogere verkoopprijzen een flinke duit in het zakje deden.

Axalta sprak van een jaar met tegenwind, waarin het naar eigen zeggen wel enigszins in staat is geweest om de effecten van vertragingen op bepaalde markten zoals China te beperken. Gekeken over heel 2018 kwam de omzet overigens uit op bijna 4,7 miljard dollar. Voor het nieuwe jaar rekent Axalta op een omzetgroei van 1 procent tot 2 procent. Zonder wisselkoerseffecten zou dat 2 procent tot 3 procent moeten worden.

Onder de streep resteerde een kwartaalwinst van 75,4 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 61,5 miljoen dollar, maar dat resultaat werd destijds beïnvloed door een negatief belastingeffect.

Begin oktober trad topman Terrence Hahn met onmiddellijke ingang op in verband met ontoelaatbaar gedrag. Hahn was amper een maand in dienst van het bedrijf. Momenteel staat Robert Bryant aan het roer.