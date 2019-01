'Ook in vierde kwartaal omzetdaling Signify'

In doorsnee verwachten marktvorsers een omzet van een kleine 1,8 miljard euro over het laatste kwartaal van vorig jaar. Op vergelijkbare basis is dat een daling van 4,7 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) blijft gelijk op 207 miljoen euro, zo is de gemiddelde verwachting. De operationele winstmarge zal naar verwachting stijgen tot 11,6 procent, tegen 10,9 procent in het vierde kwartaal van 2017.

De verlichtingssector zit al langer in zwaar weer. Zo kwam het Duitse Osram Licht vorige week nog met een omzetwaarschuwing, mede door de aanhoudende handelsspanningen en zwakkere groei in China. Signify stelde deze zomer de verwachtingen voor heel het jaar al neerwaarts bij, vanwege de druk op de verkoop van conventionele lampen.

Dubbele transformatie

Analisten rekenen nu in doorsnee op een jaaromzet van net geen 6,4 miljard euro, een daling van 3,6 procent op vergelijkbare basis. De nettowinst over heel 2018 komt volgens marktvorsers uit op 229 miljoen euro, tegen 281 miljoen euro in het voorgaande jaar.

ING wijst er in een eigen rapport op dat Signify op twee vlakken een dubbele transformatie moet doorvoeren. De eerste overgang is die van conventionele verlichting naar led-verlichting. Daarnaast probeert het bedrijf meer ''slimme'' lampen te verkopen. Op de markt voor smart-verlichting was het toenmalige Philips Lighting lang een voorloper, maar door het hoge aantal concurrenten zal het bedrijf volgens kenners marktaandeel moeten prijsgeven.