Sterke stijging resultaten Alibaba

De omzet van het in New York genoteerde bedrijf in het eind december afgesloten derde kwartaal steeg met 41 procent tot ruim 117 miljard yuan (15,5 miljard euro) ten opzichte van een jaar eerder. De omzet uit de webwinkels en handelsplatformen van de Chinese branchegenoot van Amazon ging met 40 procent omhoog en bij de clouddiensten namen de opbrengsten met 84 procent toe. Het aantal maandelijks actieve mobiele gebruikers van Alibaba in China groeide naar 699 miljoen.

De nettowinst van het grootste e-commercebedrijf van China sprong met 37 procent omhoog tot omgerekend bijna 4,4 miljard euro.