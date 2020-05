Omzetverlies in uiterst pessimistische autobranche

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De auto-importeurs zagen het grootste deel van hun omzet wegvallen. Die was in het eerste kwartaal 18% lager dan dezelfde periode 2019.

Alleen de handel en reparatie van personenauto’s zag de omzet nog groeien, maar die was met een kleine 4% veel bescheidener dan de 11% omzetstijging van vorig jaar. Bij de motorfietsenhandelaren en -reparatiebedrijven kwam er in het eerste kwartaal 1% minder geld binnen.

Lockdown

Het beeld voor de toekomst onder ondernemers in de autobranche is echter gitzwart. In het eerste kwartaal was die met -7,6 punten al negatief, maar twee weken na de ‘slimme lockdown’ aan het begin van het tweede kwartaal daalde het ondernemersvertrouwen naar -46,9 punten.

Alleen in de horecasector en vervoer en transport is het ondernemersvertrouwen lager. Maar liefst 84,7% van de ondernemers in de auto- en motorbranche verwacht dan ook een omzetafname voor komende drie maanden. Vorig kwartaal was dan nog geen vijfde.

Het negatieve sentiment komt ook terug in het aantal vacatures en faillissementen. In de laatste drie maanden van 2019 stonden er nog vierduizend vacatures open in de auto- en motorsector. Dat waren er in de eerste drie maanden nog maar 2800. Er gingen in het eerste kwartaal van dit jaar 23 bedrijven in de branche failliet. Dat zijn er vier meer dan in de laatste drie maanden van 2019.

Goede afloop

Toch ziet brancheorganisatie Bovag het vertrouwen langzaam terugkomen nu mensen voorzichtig weer iets mogen doen. Bovag peilt wekelijks de stemming onder haar leden en daaruit blijkt op dit moment dat 83% van de ondernemers vertrouwen heeft in de goede afloop van de coronacrisis. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de lockdown.

Hoewel een grote meerderheid licht aan het eind van de tunnel ziet, verwachten Bovagleden een gemiddeld omzetverlies van 39,6% en zegt bijna zes op de tien binnen nu en drie maanden extra krediet nodig te hebben. Rijschoolhouders verwachten met een gemiddelde omzetdaling van 60,1% de meeste inkomsten te verliezen. Die zijn bij de CBS-cijfers niet meegerekend. Autodealers en onafhankelijke autobedrijven, die door het CBS wel in de motor- en autobranchestatistiek is meegenomen, verwachten een omzetverlies van respectievelijk 41,4% en 35,2%.