Hogere omzet AT&T door overname Time Warner

New York - Het Amerikaanse telecomconcern AT&T heeft zijn omzet in het vierde kwartaal opgevoerd. De hogere opbrengsten kwamen voornamelijk op het conto van het media-imperium Time Warner, dat vorig jaar in handen van de telecomreus kwam. Het aantal klanten voor betaal-tv daalde daarentegen hard bij AT&T, dat ernaar streeft ook in de mediasector een grote speler te worden.