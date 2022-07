Starters in coronatijd laten steun liggen

Naar de reden voor de tegenvallende animo, kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alleen maar gissen. „Misschien dat ze druk zijn met ondernemen en de coronaperikelen willen laten rusten, maar het kan ook zijn dat ze schrikken van de verhalen van ondernemers die steun terug moeten betalen”, somt een woordvoerder op.

De RVO zegt er via allerlei communicatiekanalen alles aan geprobeerd te hebben om starters te bereiken. Ook zijn brancheorganisaties opgeroepen om hun startende leden op de hoogte te brengen. Desondanks sluit de woordvoerder niet uit dat starters ondanks alle inspanningen niet op de hoogte zijn van de regeling. „Vandaar dat we dit bericht ook naar buiten brengen, in de hoop dat er nog starters zijn die zich de komende dagen melden.”

De regeling is bedoeld voor ondernemers die middenin de coronatijd zijn gestart met hun bedrijf, tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021, en minder omzet hadden door de coronamaatregelen. Starters kunnen een aanvraag doen voor het mislopen van omzet in het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Het omzetverlies in het vierde kwartaal 2021 moet minimaal 20% zijn ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. De omzetverliesdrempel voor het eerste kwartaal 2022 moet minimaal 30% zijn ten opzichte van het derde kwartaal 2021. In tegenstelling tot veel andere coronaregelingen, is deze TVL-regeling voor starters belast. Ondernemers moeten inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen.