'Resultaten Apple en Boeing stuwen Wall Street'

Apple ging in de handel voorbeurs flink omhoog. Het concern voldeed aan de eigen recent verlaagde omzetverwachtingen waarbij opviel dat alleen de omzet van iPhones was gezakt. In alle andere productgroepen boekte Apple groei. De winst bleef bovendien vrijwel gelijk aan een jaar geleden. Wel viel de omzetverwachting voor het huidige kwartaal analisten iets tegen.

Ook AMD staat op winst na cijfers. De chipmaker deed goede zaken, vooral met serverchips. Ook kwam het bedrijf met een positieve verwachting voor 2019. Internethandelaar eBay rapporteerde een hogere winst en omzet. Verder gaat het bedrijf de komende twee jaar ongeveer 7 miljard dollar uitkeren aan investeerders.

Boeing

Boeing behaalde recordresultaten afgelopen jaar. Het bedrijf voerde de omzet voor het eerst op tot boven de 100 miljard dollar. Dit jaar rekent Boeing op verdere groei. Fastfoodketen McDonald's kwam met cijfers over de vergelijkbare verkoop in de VS die iets minder waren dan verwacht.

De Chinese internetgigant Alibaba voerde de omzet en winst fors op. Telecom- en mediabedrijf AT&T profiteerde van de overname van Time Warner, maar zag wel klanten weglopen voor zijn diensten voor betaal-tv.

Tech

Nabeurs geven onder meer Microsoft, Facebook, Tesla, betalingsdienstverlener PayPal, chipmaker Qualcomm, speelgoedmaker Mattel en creditcardbedrijf Visa een kijkje in de boeken.

De Fed komt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met het rentebesluit. Na de renteverhoging in december is de verwachting dat de Amerikaanse koepel van centrale banken pas op de plaats maakt. Wel wordt uitgekeken naar de toelichting van Fed-president Jerome Powell omdat die mogelijk meer inzicht geeft over het rentebeleid dit jaar.

China

Een Chinese afvaardiging onder leiding van vicepremier Liu He praat in Washington over het handelsconflict. De gesprekken staan voor woensdag en donderdag gepland. China zou volgens berichten bereid zijn stevige concessies te doen, maar de situatie rond techbedrijf Huawei dat door Amerikaanse aanklagers beschuldigd wordt van het overtreden van sancties tegen Iran en diefstal van intellectueel eigendom hangt als een donkere wolk boven de onderhandelingen.

Dinsdag liet Wall Street een verdeeld beeld zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 24.579,96 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omlaag tot 2640,00 punten en schermenbeurs Nasdaq verloor 0,8 procent tot 7028,29 punten.