Een avondmaalsbeker, niet de beker uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte / Jaco Klamer

Amsterdam - Een man die tijdens het optuigen van de kerstboom in de kerk per ongeluk de avondmaalsbeker omstootte, dacht voor de schade gedekt te zijn via zijn aansprakelijkheidsverzekering. Hij kwam van een koude kermis thuis.