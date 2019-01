Barclays zet noodplan brexit in werking

Ⓒ Bloomberg

LONDEN (ANP) - De Britse bank Barclays gaat zijn plannen voor een no-dealbrexit in werking zetten. Dat blijkt uit een uitspraak van het High Court in Londen, waar nieuwszender Sky over bericht. De rechter keurde de plannen voor het verplaatsen van een flink deel van de activa naar Ierland goed zodat de bank gebruik kan blijven maken van een Europese banklicentie.