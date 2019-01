Hema schrapt banen op hoofdkantoor

De reden voor het banenverlies is dat Hema slagvaardiger wil gaan werken en de kosten beter in de hand wil houden. ,,De functies verdwijnen binnen diverse afdelingen’’, aldus de Hema.

Hema werd eind vorig jaar gekocht door de Nederlandse miljardair Marcel Boekhoorn. Bij de overname beloofde Boekhoorn de enorme schuld van het bedrijf terug te brengen. Nog geen maand later bracht hij de directie terug van acht naar vier mensen. Bij de Hema werken in totaal zo'n 11.000 medewerkers in negen landen.

