In Amsterdam kwam sinds eind maart bijna 900 woningen op de markt. Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Amsterdam - De huizenprijzen blijven ondanks corona onverminderd hoog, hoewel het aanbod de laatste maanden sterk is toegenomen. Met name in Amsterdam, blijkt uit de nieuwste Woningmarkt Barometer van vastgoedadviseur Colliers.