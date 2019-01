'Start-ups halen honderden miljoenen binnen'

De onderzoekers hebben in totaal 255 zogeheten venture capital-investeringen in Nederlandse start-ups en scale-ups in kaart gebracht. Bijna een derde van alle investeringen was in Amsterdamse bedrijven. Bitfury, een in de hoofdstad gevestigd blockchainbedrijf, heeft afgelopen jaar met zo'n 70 miljoen euro het meeste kapitaal opgehaald.

Net als voorgaande jaren waren bedrijven die actief zijn met online platformen, financiële innovaties en biotechnologie populair bij investeerders. Ook is relatief veel en vaak geïnvesteerd in elektrische mobiliteit, bijvoorbeeld e-scooters, en 'deep tech’ als kunstmatige intelligentie en blockchain.