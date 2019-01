Column: ’Dokter, waarom begrijpen mensen mij niet?’

„Meneer.” Geen reactie. „Meneer”, zegt de psychiater nu wat fermer. Oef, dat wordt een zwaar geval, denkt ze.

„O sorry”, zegt de man. „Ik was even in gedachten.”

„Komt u verder. Wij hadden een afspraak toch?”

„Ja, inderdaad. Ik had u gisteren gebeld voor die spoedafspraak. Want er is haast bij.”

De man gaat op de bank zitten, recht tegenover hem neemt de psychiater plaats. De man schuift heen en weer, verzit nog een keer, frunnikt aan een manchetknoop, trekt zijn das recht.

„Wat scheelt eraan? Ik ben hier om u te helpen.”

„Dank u dokter. Tja, waar moet ik beginnen? Hoe zeg ik dit nou?”

„Welke vraag houdt u het meest bezig?”

De man schraapt zijn keel, aarzelt nog een moment en zegt dan: „Wat is de zin van het leven?” Er valt een stilte. „Ik bedoel eigenlijk, wat is de zin van het bedrijfsleven?”

„Wat bedoelt u daarmee?”

„Ik ben ceo, weet u. Van een internationale beursgenoteerde onderneming. Een mooie job, grote verantwoordelijkheid. Maar wat is de zin?”

„Die vraag kwam ineens in u op?”

De man nipt van het glas water dat op het tafeltje staat. „Vorige week was ik in Davos. Machtig mooi.”

„In dat dure ski-oord?”

„Het was vooral hard werken hoor. Een week lang. Met 3000 zakenmensen en politici. Interessante mensen ontmoet. Bono, Bolsonaro, inspirerende types. Ik heb machtig mooie sessies gehad over duurzaamheid, inclusiviteit, ongelijkheid...”

„...bonussen, belastingontwijking...”

„Nee, dat niet”, zegt de man bars. Dan: „In Davos wist ik het wél.”

„Wat wel?”

„Nou, wat de zin is. Nu ben ik weer thuis. En dat Davos-gevoel is weg.”

„Hoe komt dat?”

„Het komt door de mensen. De mensen. Ze begrijpen het gewoon niet.”

„Bedoelt u gewóne mensen.”

„De mensen die er niet waren, in Davos. Die snappen het niet. Weet u, ik word niet voor niets goed betaald.”

„O nee?”

„Nee, denkt u dat ik dat leuk vind? Ik heb een zware verantwoordelijkheid, ik heb peers...”

Verbaasde blik. „Piers?”

Zucht. „Andere ceo’s waarmee ik word vergeleken. Als die acht miljoen vangen, kan ik het toch niet voor zes doen? Maar goed, het gaat me niet om geld. Het gaat erom wat we dóen, als maatschappelijke onderneming.”

„Maat-schap-pe-lijk?”

„Ja, we hebben een missie, een purpose. Wat ik doe, heeft zin.” Zijn adem stokt. Dan zachtjes: „Hád zin.”

„Want de mensen snappen het niet?”

„Ik wil echt het beste. Voor anderen bedoel ik. Maar als ze het niet begrijpen, als ze me niet vertrouwen... Wat heeft het dan voor zin?”