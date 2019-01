Ier enige kandidaat voor vacature ECB-directie

Philip Lane Ⓒ REUTERS

BRUSSEL (ANP) - Een topbaan als ECB-directeur lijkt de 49-jarige gouverneur van de nationale bank van Ierland, Philip Lane, niet te kunnen ontglippen. Lane is volgens Eurogroepvoorzitter Mario Centeno de enige kandidaat om de vacature in de directie van de Europese Centrale Bank in Frankfurt op te volgen.