BEURZEN Wall Street hoger richting rentebesluit

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,2 procent hoger op 24.875 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 2662 punten en schermenbeurs Nasdaq kreeg er 1,3 procent bij op 7119 punten.

Na de renteverhoging in december is de verwachting dat de Amerikaanse koepel van centrale banken pas op de plaats maakt. Wel wordt straks gelet op de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell omdat die mogelijk meer inzicht geeft over het rentebeleid dit jaar. De Chinese vicepremier Liu He is overigens woensdag en donderdag in Washington voor een nieuwe ronde van handelsbesprekingen.

Apple

Apple voldeed afgelopen kwartaal aan de eigen recent verlaagde omzetverwachtingen. Daarbij viel op dat alleen de omzet van iPhones was gezakt. In alle andere productgroepen boekte de techreus groei. De winst bleef daarnaast vrijwel gelijk aan een jaar geleden. Het aandeel schoot meer dan 5 procent omhoog.

Boeing kreeg er 6,5 procent aan beurswaarde bij. De vliegtuigbouwer boekte afgelopen jaar recordresultaten. Boeing voerde de omzet voor het eerst op tot boven de 100 miljard dollar, en dit jaar wordt op verdere groei gerekend.

AMD

Er zijn meer grote bedrijven met cijfers gekomen, waaronder McDonald's (min 0,4 procent) en de internetbedrijven eBay (min 1,1 procent) en Alibaba (plus 5,6 procent).

AMD was verder erg in trek, met een plus van bijna 16 procent. De chipmaker deed goede zaken, vooral met serverchips. Ook kwam het bedrijf met een positieve verwachting voor 2019. Telecom- en mediabedrijf AT&T (min 4,8 procent) profiteerde van de overname van Time Warner, maar zag wel klanten weglopen voor zijn diensten voor betaal-tv.

De euro noteerde op 1,1423 dollar, tegen 1,1416 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent duurder op 54,59 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 62,06 dollar per vat.