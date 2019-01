Arcelor mag niet meedingen naar Bosnische mijn

Arcelor is eigenaar van een staalfabriek in de centraal gelegen Bosnische stad Zenica, waar ijzererts uit de mijnen van Prijedor in het noorden van het land wordt verwerkt. De regering van de autonome Servische Republiek in Bosnië heeft een belang van 64,9 procent in de nabijgelegen mijn van Ljubija. Die deelneming is te koop aangeboden. Arcelor had wel interesse, waar is zonder dat er een duidelijke reden bekend is gemaakt buitengesloten van het biedingsproces.

