KPN kan XS4all écht niet meer gebruiken

KPN-ceo Maximo Ibarra begrijpt de emoties van de actievoerders. Ⓒ ANP

Amsterdam - KPN-topman Maximo Ibarra moest er woensdag letterlijk even bij stilstaan: een deel van zijn klanten is boos. Een handvol van hen had zich geposteerd voor het hoofdkantoor van het telecombedrijf, om daar bij de persconferentie flyers uit te delen tegen het opheffen van provider XS4all.