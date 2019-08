Nederlandse rente naar nieuw dieptepunt

De Nederlandse 10-jaarsrente is sinds eind mei negatief, en daalt sinds medio juli vrijwel onafgebroken. Beleggers vluchten in het relatief veilige Nederlandse schuldpapier omdat ze onzeker zijn over ontwikkelingen in de wereldeconomie. Donderdag nog werd duidelijk dat de Amerikaanse industrie weer minder rooskleurige vooruitzichten kent dan gedacht. Hetzelfde geldt voor China en Europa.

De renteverlaging van de Amerikaanse centrale bank Fed jaagt beleggers ook richting ’vluchtheuvels’ zoals staatsobligaties.

De lage rente op staatsobligaties is slecht nieuws voor pensioenfondsen, die er veel van bezitten. De hypotheek- en spaarrente zijn ook deels gebaseerd op de rente op staatsschuld. Ook huiseigenaren (positief) en spaarders (negatief) kunnen dus iets merken van dit nieuwe dieptepunt.

