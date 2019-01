Qualcomm voelt verlies Apple als klant

Qualcomm zag de omzet met 20 procent kelderen tot ruim 4,8 miljard dollar. Dat was minder dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Onder de streep resteerde een winst van bijna 1,1 miljard dollar. Een jaar eerder was dat nog een verlies van bijna 6 miljard dollar, maar destijds werd een belastinglast genomen van 6 miljard dollar.

Voor het tweede kwartaal rekent de onderneming op een omzet in een bandbreedte van 4,4 miljard dollar tot 5,2 miljard dollar. In doorsnee gingen analisten uit van zo'n 4,8 miljard dollar aan opbrengsten in deze periode.