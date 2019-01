Winst en omzet Visa omhoog

Visa zette een winst van 3 miljard dollar in de boeken, van 2,5 miljard dollar een jaar eerder. De opbrengsten bedroegen 5,5 miljard dollar, tegen 4,9 miljard dollar een jaar terug. De resultaten waren beter dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Het aandeel Visa ging in de nabeurshandel op Wall Street omhoog.

De verslagperiode is gezien de feestdagentijd belangrijk voor Visa. In totaal spendeerden klanten 2,2 biljoen dollar op de kaarten van het bedrijf. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. ,,We leverden sterke resultaten, tegen een achtergrond van een onzeker politiek milieu'', zo zei topman Alfred Kelly dan ook.

Visa herhaalde zijn prognose voor het hele boekjaar, waarin het rekent op een lage enkelcijferige groei van de omzet.