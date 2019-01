Ozb en automobilist melkkoe van gemeenten

In totaal verwachten gemeenten 4,3 procent meer inkomsten dan in 2018. De lokale lasten bedragen daardoor in 2019 ruim 10 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers over het jaar 2019 laten zien wat de nieuwe colleges, die na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar zijn geïnstalleerd, doen met de lokale lasten.

„De ozb stijgt sterker dan in voorgaande jaren, dat komt vooral door de hogere huizenprijzen en dus WOZ-waarden”, verklaart Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. „Colleges kunnen natuurlijk met een lager percentage rekenen, maar ik zie er maar weinig die dat doen. Ozb-inkomsten zijn vrij besteedbaar, riool- en afvalstoffenheffing zijn dat niet. Dus de meeste colleges zullen het geld goed kunnen gebruiken om hun plannen te realiseren”, zegt hij.

Gemeenten verwachten daarnaast dit jaar maar liefst 12,2 procent meer geld op te halen uit parkeergelden. De 928 miljoen euro aan parkeergelden, betaald door bezoekers en bewoners, komt voor 90 procent voor rekening van de vier grote steden, die hun tarieven flink omhoog gooiden. Desondanks verwachten de steden toch meer bezoekers die met de auto komen.

Den Haag is koploper parkeergeld verhogen: de stad verwacht 29,3 procent extra. Utrecht rekent op een plus van 28,2 procent, Amsterdam op 24,4 procent meer en Rotterdam op 12,3 procent. „De steden blijven populair”, legt Van Mulligen uit. „De parkeertarieven omhoog gooien is een makkelijke manier van meer inkomsten genereren zonder dat het de inwoners raakt. Al stijgen in sommige steden de tarieven voor bewoners ook.”

Daarnaast is de toerist een dankbare melkkoe, vooral voor Rotterdam dat de laatste jaren behoorlijk in de lift zit. De stad verwacht 81,9 procent meer toeristentaks. Den Haag rekent op 55,7 procent meer. Amsterdam, dat veruit de meeste toeristenbelasting int, verwacht 39,5 procent meer. De steden verwachten grotere aantallen toeristen, die ook meer gaan betalen.

De afvalstoffenheffing stijgt dit jaar met maar liefst 5 procent, na jaren gelijk te zijn gebleven of gedaald. Het Rijk heft een hogere belasting op het verwerken van afval. Daarom gaat de belasting voor burgers ook omhoog. Rioolheffing stijgt het meest gematigd met 2,4 procent.

Een klein meevallertje is er ook. Omdat paspoorten nu tien in plaats van vijf jaar geldig zijn, betalen we in 2019 bijna een kwart minder aan leges.