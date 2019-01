Grote ontslagronde bij cosmeticaproducent Avon

Avon ondervindt veel last van concurrentie van onder meer nieuwe trendy start-ups. Met de ingreep gaat Avon, waar de Nederlander Jan Zijderveld aan het roer staat, 97 miljoen dollar besparen. Het is niet de eerste reorganisatie bij de onderneming, vorig jaar werd al 8 procent van het personeel de deur uitgestuurd. In 2017 werkten er nog zo'n 25.000 mensen bij het bedrijf.

Avon gaat verder zijn voorraden met 15 procent afbouwen. Dat resulteert in een last van bijna 90 miljoen dollar.