Omzetgroei voor Core Labs

Core Labs zette voor 173,2 miljoen dollar aan opbrengsten in de boeken, 2 procent meer dan een jaar eerder. Dat is aan de onderkant van de prognose die de onderneming had afgegeven. Het operationeel resultaat bedroeg 18 miljoen dollar, lager dan het bedrijf vooraf had ingeschat.

Bij het onderdeel Reservoir Description had het concern last van het trage herstel op de internationale velden en bij diepwater-activiteiten. Wel wordt er in de sector duidelijk meer gesproken over activiteiten en projecten dan eerder, zo staat in een verklaring. Bij Production Enhancement gingen de zaken wel wat beter.

Voor het eerste kwartaal voorziet Core Labs een omzet in een bandbreedte van 164 miljoen dollar tot 168 miljoen dollar. Het operationeel inkomen komt waarschijnlijk uit tussen de 26 miljoen dollar en 27 miljoen dollar.