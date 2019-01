Fors minder oogst door droogte

Dat blijkt uit de definitieve oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gemiddelde opbrengst van een een hectare met zaai-uien daalde met 36 procent ten opzichte 2017, tot 35.500 kilo per hectare. Bij aardappelen bedroeg de gemiddelde oogst 41.200 kilo per hectare, 22 procent minder dan een jaar eerder. Dat zijn de grootste verschillen op jaarbasis sinds 2000.

De droogte zorgde ook voor grote regionale verschillen, waarbij Zeeuwse boeren de meeste last van de weersomstandigheden hadden. Een hectare zaai-uien in die provincie leverde gemiddeld 15.400 kilo op, 20.000 kilo onder het landelijke gemiddelde. In Flevoland bedroeg de opbrengst 44.000 kilo per hectare.

De oogst viel overigens wel hoger uit dan de voorlopige oogstraming van het CBS. Die publiceerde het statistiekbureau in oktober.