Sterk vierde kwartaal voor Nokia

Nokia is goed op weg om zijn eigen prognoses voor de langere termijn te halen. Zo streeft de maker van netwerkapparatuur naar een operationele marge van minstens 12 procent in 2020. In het vierde kwartaal stond deze indicator op 8 procent, een stijging van bijna 2 procentpunt vergeleken met een jaar daarvoor.

In totaal heeft Nokia in het vierde kwartaal 6,9 miljard euro aan opbrengsten binnengehaald, waaruit uiteindelijk een bedrag van 552 miljoen euro onder de streep resteerde. Over heel 2018 zakte de omzet licht ten opzichte van een jaar eerder en was er sprake van een klein verlies.

Rajeev Suri, de topman van Nokia, benadrukte de sterke prestatie van de softwaretak in het vorige kwartaal. De divisie kreeg veel meer verkooporders binnen en genoot van een sterke vraag vanuit grote klanten zoals telecomconcerns AT&T en T-Mobile. Ook kijkt Nokia ambitieus naar de toekomst. De maker van netwerkapparatuur verhoogt zijn prognose voor de winstgevendheid: dit jaar moet de operationele winstmarge minstens naar 9 procent in plaats van 6 procent klimmen.