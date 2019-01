'Opluchting op beurzen na geduldige Fed'

De Amerikaanse centrale bank handhaafde zoals verwacht de rente en liet in de verklaring de verwijzing naar het streven om de rente geleidelijk te verhogen weg. De beleidsmakers bij de Fed kozen vorig jaar nog duidelijk voor een beleid om de rente stapje voor stapje te verhogen.

De Europese Unie voelt er niets voor het brexitakkoord met Londen weer open te breken. Het Britse parlement wil dat premier Theresa May een alternatief vindt voor de zogenoemde backstopregeling voor de Ierse grens. De Ierse regering liet ook al weten geen haalbare alternatieven te zien voor de backstop. Andere mogelijkheden zouden al zijn onderzocht en afgevallen.

Winst

De winst van Shell, op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten, bedroeg in het vierde kwartaal 5,7 miljard dollar. Het gas- en oliebedrijf kondigde tevens aan te beginnen met een nieuwe tranche van zijn aandeleninkoopprogramma.

Levensmiddelenconcern Unilever realiseerde afgelopen kwartaal een onderliggende omzetgroei van 2,9 procent. Dat is lager dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Het bedrijf voorziet aanhoudende uitdagende marktomstandigheden in 2019 en verwacht dat de omzetgroei dit jaar aan de lage kant van de bandbreedte van 3 procent tot 5 procent zal uitkomen.

Omzet

Ook Core Laboratories kwam met een handelsbericht. De in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie heeft in het vierde kwartaal de omzet zien groeien. De omzet viel aan de onderkant van de verwachting uit, terwijl het operationele resultaat lager uitviel dan het bedrijf zelf had ingeschat.

Supermarktconcern Ahold Delhaize en staalmaker ArcelorMittal zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. JPMorgan schroefde zijn aanbeveling voor Ahold Delhaize terug en Goldman Sachs werd negatiever over ArcelorMittal. ING verlaagde daarnaast het advies voor uitzender Randstad.

De euro was 1,1502 dollar waard, tegen 1,1416 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 54,55 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer en werd verhandeld voor 62,09 dollar per vat.