Sterk laatste kwartaal Shell

Analisten becijferden vooraf een gemiddelde winst van $5,280 miljard voor het bedrijf, dat werd uiteindelijk ruim $300 miljoen meer. Ook de vooraf door analisten van UBS ingeschatte winst per aandeel van $0,64 werd ruimschoots overtroffen met $0,68.

De goede resultaten volgen op een sterk derde kwartaal, waarin het bedrijf al een historisch hoge vrije kasstroom liet noteren. Die was dit kwartaal - hoewel vertekent - nog eens flink hoger.

De resultaten kunnen de zorgen over het hoge schuldenniveau van het concern en de mogelijkheid om ook op lange termijn het dividend te blijven betalen ($0.47 per kwartaal per aandeel) uit de vrije kasstroom wegnemen. Shell stak zichzelf in 2016 gigantisch in de schulden met de overname van BG Group voor een slordige $70 miljard.

Later meer