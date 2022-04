Officier kan irritatie niet verbergen, parkeerboete verscheurd

Binnenland

Meer verkeersboetes in 2021 door toegenomen drukte op de weg

Nederlanders hebben in 2021 vaker een verkeersboete opgelegd gekregen dan een jaar eerder. In 2020 werden mensen minder op de bon geslingerd doordat het door de coronamaatregelen rustig was op de weg. Vorig jaar nam de verkeersdrukte weer toe en dat vertaalde zich in meer boetes. Dat meldt het Openb...