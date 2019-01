Column: Vertrouwen onder beleggers komt terug

Voor financiële markten betekent dit simpel gezegd dat het feest weer kan worden hervat. Dat tekent dan ook gelijk het forse herstel dat sinds begin dit jaar wereldwijd is ingezet. Een van de gevolgen de komende maanden kan zijn dat de Amerikaanse dollar aan kracht gaat verliezen. Vooral opkomende markten zullen hier baat bij hebben. De aandelenmarkten van opkomende landen lopen de laatste weken daarom al harder op dan elders.

Ook voor Europa betekent dit een herstel voor de euro en ook voor de aandelenmarkten. De noodzaak bij de ECB is nu minder groot om de rente te verhogen op korte termijn. Mario Draghi speelde hier afgelopen week dan ook al op in door te stellen dat rentes tot na de zomer niet worden verhoogd. Ook zinspeelde hij op monetaire stimulans vanuit China en de positieve impact die dit zal hebben op de Europese economie.

Chinese stimulans

Gezien de terugval in economische groei in China tot ruim 6% bestaat er een gerede kans dat de Chinese centrale bank meer liquiditeiten in het financiële systeem gaat plaatsen. Dit stimuleert China en exporterende landen eromheen.

Wat naar mijn idee belangrijk is om te constateren is dat we plotseling drie grote centrale banken hebben die bereid zijn om een nieuwe stimuleringsimpuls de economie in te sturen om de volgende economische groeispurt aan te wakkeren. De vorige versnelling dateert van eind 2017 waarna er afkoeling optrad waarin we ons nu bevinden.

Buitensporige koersontwikkelingen

Een laatste belangrijke groeifase kenmerkt zich vaak door buitensporige koersontwikkelingen, denk daarbij aan 2007, 2000, 1998 en 1987. Ook als ik denk aan de Phillips curve die de werking tussen inflatie en werkloosheid verklaart dan is de kans op een hogere inflatie door de lagere werkloosheid ook steeds groter aan het worden. Dit kan weer een versteiling van de rente curve met zich mee brengen en zou bijzonder welkom zijn voor banken in Europa. Voorlopig lijkt het beursfeestje zich te gaan hervatten, over de kater kunnen we ons dan later zorgen gaan maken.

Drs. Richard Abma CMT is Chief Investment Officer bij OHV Vermogensbeheer. Ook is hij portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund en het Fresh Active Equity Fund. In het verleden is Richard uitgeroepen tot Slimste Belegger van Nederland door ABN Amro.