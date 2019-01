Beurs: Shell helpt AEX aan winst

De AEX sloot na een winst van 0,4% op 520,6 punten voor het eerst in bijna twee maanden boven boven de 520 punten. De AMX daalde 0,2% naar 725,8 punten.

Het beeld in de rest van Europa was gemengd. De Duitse DAX verloor 0,2% en de Franse CAC 40 sloot 0,3% hoger.

Dat de pauze die de Amerikaanse centrale bank bij nieuwe renteverhogingen inlaste slechts kortstondig voor een jubelstemming onder beleggers zorgde, verbaast beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING niet. „De reden van deze pauze is de economische groeivertraging, niet alleen in de VS maar zeker ook in Europa. Dat werd vanochtend nog eens bevestigd door zwakke groeicijfers uit Italië en Europa.”

Wiersma heeft twijfels of de stevige opmars van de aandelenkoersen sinds eind vorig jaar gaat doorzetten. „Er zit nu al veel goed nieuws in de koersen verdisconteerd, terwijl de macrocijfers op een afzwakkende economische groei wijzen. Misschien kan de uitkomst van het handelsoverleg tussen de VS en China nog een impuls geven, namelijk als de VS besluit de invoering van hogere importtarieven opnieuw uit te stellen.”

Tegen de achtergrond van de economische afkoeling lijkt het opmerkelijk dat de kwartaalcijfers van bedrijven per saldo meevallen. „Maar hierbij moet je bedenken dat analisten hun verwachtingen in de afgelopen paar maanden stevig hebben verlaagd. De winsttaxaties voor 2020 zijn overigens nog niet aangepast en hier ligt dus een risico”, benadrukt Wiersma.

KPN blonk bij de Nederlandse hoofdfondsen met een winst van 6,2% uit, na geruchten dat een Canadese vermogensbeheerder met enkele pensioenfondsen een overnamebod overwegen.

Shell klom 4%, dankzij de publicatie van een meevallende kwartaalwinst.

Uitzender Randstad eindigde met een verlies van 3,4% onderin, na door ING van de kooplijst te zijn gehaald.

De financiële instellingen leden onder de daling van de wereldwijde obligatierentes, in reactie op de rentepauze door de Fed. ING en Aegon zakten 2,3% en 1,7%.

Unilever leverde 1,5% in. De voedingsmiddelenproducent realiseerde afgelopen kwartaal een onderliggende omzetgroei van 2,9%. Dat is lager dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Unilever voorziet aanhoudende uitdagende marktomstandigheden in 2019 en verwacht dat de omzetgroei dit jaar aan de onderkant van de bandbreedte van 3 tot 5% zal uitkomen.

Supermarktconcern Ahold verloor 1,3%, op een adviesverlaging naar ’onderwegen’ door de Amerikaanse bank JP Morgan. Staalgigant ArcelorMittal onderging hetzelfde lot bij Goldman Sachs en zakte 0,5%.

Bouw- en baggerbedrijf BAM blonk bij de middelgrote fondsen met een plus van 5,5% uit, na een adviesverhoging van ’houden’ naar ’kopen’ door Kepler Cheuvreux.

De vastgoedfondsen Wereldhave en Eurocommercial daalden 4,5% en 1,8%, na adviesverlagingen bij ING naar ’verkopen’ respectievelijk ’houden’.

Core Laboratories waarschuwde dat de resultaten in het afgelopen kwartaal lager uitvallen dan eerder voorspeld. De dienstverlener aan de olie- en gasindustrie leverde 0,9% in op de lokale markt.

