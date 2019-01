Beurs: verlies Unilever en Ahold drukt op AEX

De AEX-index noteerde rond 11:00 uur vrijwel onveranderd op 518,3 punten.

Op Wall Street kreeg de Dow Jones-index er woensdag 1,8% bij, nadat de Amerikaanse centrale bank zich voorzichtiger had getoond over toekomstige renteverhogingen. De Fed handhaafde woensdag zoals verwacht de rente, maar liet in de verklaring de eerder gebruikelijke verwijzing naar het streven om de rente geleidelijk te verhogen weg. De indexfutures wijzen op een vlakke opening voor de Dow vandaag.

In Tokio sloot de Nikkei donderdag 1,1% hoger.

Oliereus Shell voerde de AEX-index aan met een winst van 3,8% na de publicatie van zijn kwartaalcijfers. De winst bedroeg in het vierde kwartaal $5,7 miljard. Het gas- en oliebedrijf kondigde tevens aan te beginnen met een nieuwe tranche van zijn aandeleninkoopprogramma.

Uitzender Randstad daalde 2,4% na een adviesverlaging van ’kopen’ naar ’houden’ door ING.

Supermarktconcern Ahold verloor 2,7%. Het bedrijf kreeg een adviesverlaging naar ’onderwegen’ door financiële reus JP Morgan.

Unilever zakte 3,1%. Het concern realiseerde afgelopen kwartaal een onderliggende omzetgroei van 2,9%. Dat is lager dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Unilever voorziet aanhoudende uitdagende marktomstandigheden in 2019 en verwacht dat de omzetgroei dit jaar aan de lage kant van de bandbreedte van 3 tot 5% zal uitkomen.

Bouw- en baggerbedrijf BAM schoot 5,3% omhoog in reactie op een adviesverhoging van ’houden’ naar ’kopen’ door Cheuvreux.

Vastgoedfondsen Wereldhave (-0,8%) en Eurocommercial (-1,4%) daalden na een adviesverlaging van ING. Wereldhave zakte naar ’verkopen’, Eurocommercial ging naar ’houden’.

Dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Core Laboratories verwacht dat de resultaten in het derde kwartaal lager uitvallen dan eerder voorspeld. ING ziet een uitdagende marktomgeving. Het aandeel stond onveranderd.