Bodemonderzoeker PGS verkleint verlies

Het bedrijf zette een nettoverlies van 23,5 miljoen dollar in de boeken, tegen een min van bijna 195 miljoen dollar een jaar eerder. Operationeel werd er een winst behaald. De omzet steeg naar 270 miljoen dollar. In het laatste kwartaal van 2017 was dat nog 236 miljoen dollar. Het orderboek stond eind december op 163 miljoen dollar, tegen 144 miljoen dollar eind september.

PGS denkt dat de markt voor bodemonderzoek dit jaar verder zal aantrekken.