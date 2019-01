'Winst Shell overtreft verwachtingen'

Volgens de marktvorsers lag de kwartaalwinst van 5,7 miljard dollar circa 7 procent hoger dan de consensus. Het gaat hierbij om het resultaat op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten. Zowel bij de divisies Upstream als Downstream gingen de zaken beter dan kenners alom hadden voorzien. Daarnaast was sprake van een goed kwartaal bij Integrated Gas.

RBC hanteert voor Shell een outperform-advies. Het aandeel Shell steeg donderdag in de openingshandel met 2,4 procent tot 26,68 euro. Daarmee was het bedrijf de sterkste stijger in de AEX.