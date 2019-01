'Cijfers Unilever vallen tegen'

Hoewel Unilever zijn doel voor de autonome omzetgroei van minimaal 3 procent net niet heeft gehaald, zullen volgers van het consumentengoederenconcern volgens de analisten niet heel anders over het bedrijf gaan denken. RBC tornt dan ook niet aan zijn underperform-advies voor Unilever.

Analisten van ING zijn met name te spreken over de verbetering van de onderliggende operationele winstmarge door Unilever. Wel wijzen ze op de lager dan verwachte volumegroei en ze vinden het dan ook niet vreemd dat Unilever denkt dat de autonome omzetgroei dit jaar in de onderste helft van de gewenste bandbreedte van 3 procent tot 5 procent uitkomt. ING heeft een buy-advies met een koersdoel van 62 euro.

Unilever stond donderdag rond 09.35 uur 3 procent lager op 45,92 euro.