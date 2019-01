ING negatiever over winkelvastgoedfondsen

ING verwacht dat de sector voor winkelvastgoed naast een overaanbod, ook te maken krijgt met de gevolgen van afzwakkende economische groei. De detailhandel heeft bovendien al langer te maken met structurele veranderingen, onder andere door de opkomst van online winkelen. Dit zet de huurtarieven voor winkels onder druk.

Investeerders in andere vormen van vastgoed zullen het beter blijven doen. Logistieke vastgoedfondsen die investeren in uitbreiding van hun portefeuille houdens volgens ING de wind in de rug. Door een tekort aan woningen blijven vastgoedinvesteerders in de woningmarkt overigens de veiligste gok, aldus de bank.

Koersdoelen

ING verlaagt adviezen voor Retail Estates en Eurocommercial Properties van buy naar hold, bij koersdoelen van respectievelijk 77 euro en 30 euro. Wereldhave gaat bij de bank van hold naar sell, met een koersdoel van 25 euro.

Donderdagochtend omstreeks 10.15 uur noteerde Retail Estates 0,9 procent lager op 76,40 euro, Eurocommercial Properties stond 1,7 procent lager op 28,34 euro en Wereldhave leverde 1,1 procent in op 29,97 euro.