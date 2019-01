Edith Schippers aan de slag bij DSM Nederland

Schippers was van 2010 tot en met 2017 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor zat ze zeven jaar in de Tweede Kamer namens de VVD, waar ze zich ook met gezondheidszorg bezighield. Schippers' partijgenoot Nicolaï kwam in 2011 ook vanuit de politiek bij DSM terecht.

De naam van Schippers werd de afgelopen tijd regelmatig genoemd als potentiële opvolger van Rutte, als die eventueel naar Europa zou vertrekken. Aan die speculatie komt met deze benoeming een einde.

Innovatiedirecteur

Verder werd bekend dat innovatiedirecteur Rob van Leen van DSM later dit jaar terug zal treden. Patricia Malarkey, voormalig hoofd onderzoek en ontwikkeling van Syngenta, wordt aangetrokken om hem op te volgen.

Van Leen werkte sinds 1987 bij DSM en was sinds 2006 innovatiedirecteur. Hij blijft nog aan tot augustus om zijn opvolger in te werken. Malarkey, die de Britse en Amerikaanse nationaliteit heeft, heeft veel ervaring in innovatie in de agricultuursector bij bedrijven als AgrEvo en Syngenta. Ze treedt half maart in dienst bij DSM en gaat direct rapporteren aan topman Feike Sijbesma.