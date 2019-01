Nieuwe innovatiedirecteur voor DSM

Van Leen werkte sinds 1987 bij DSM en was sinds 2006 innovatiedirecteur. Hij blijft nog aan tot augustus om zijn opvolger in te werken.

Malarkey, die de Britse en Amerikaanse nationaliteit heeft, heeft veel ervaring in innovatie in de agricultuursector bij bedrijven als AgrEvo en Syngenta. Ze treedt half maart in dienst bij DSM en gaat direct rapporteren aan topman Feike Sijbesma.