ING verlaagt advies Randstad

Analisten bij ING anticiperen op slecht nieuws als Randstad half februari zijn vooruitzichten voor het komende jaar kenbaar maakt. Het dalende vertrouwen onder inkoopmanagers is een teken aan de wand dat de economische groei in het komend jaar tegen zal vallen, schatten kenners van de bank. Dit zal de aandelenkoersen, waaronder die van Randstad, onder druk zetten. Ook de aanpassingen van subsidies op de Franse arbeidsmarkt, die volgend jaar in werking treden, zullen bijdragen aan het minder positieve toekomstbeeld.

ING verwacht dat het resultaat over het vierde kwartaal nog wel in lijn met de verwachtingen zal uitkomen. De consensus onder marktvorsers, die Randstad op haar website heeft gepubliceerd, is volgens analisten ,,voorzichtig genoeg''. ING gaat uit van een tragere omzetgroei, vooral in de Franse en Duitse markt.

Het aandeel Randstad noteerde omstreeks 10.20 uur 2 procent lager op 42,77 euro.