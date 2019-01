Oud-minister Schippers wordt president DSM Nederland

Schippers zal in haar rol als president rechtstreeks moeten rapporteren aan Dimitri de Vreeze, lide van de raad van bestuur van en raad van commissarissen bij het klein chemiebedrijf in voeding en gezondheid.

De voormalig minister van Volksgezondheid volgt Nicolaï op, die van 2002 tot en met 2007 namens de VVD staatssecretaris van Europese Zaken en minister van Koninkrijksrelaties was.

De huidige president Atzo Nicolaï stapt deze zomer op bij DSM. Ⓒ DSM

Nicolaï trad in 2011 in dienst bij DSM, waar hij zich als president vooral bezighield met de duurzaamheidsambities in Nederland en innovaties.

Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat alle werknemers van DSM onder één cao kwamen te werken. Nicolaï blijft de eerste helft van het jaar in dienst bij DSM om zijn taken over te dragen en blijft tot oktober beschikbaar voor advies en ondersteuning.